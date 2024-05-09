В «Рубине» ответили на вопрос о наказании Безрукова за шутку о деньгах

В четверг «Рубин» объявил о том, что игрок команды Руслан Безруков столкнулся с дисциплинарными мерами. После победы над «Зенитом» футболист неудачно пошутил – сказал, что «рубиновые» ждут «денежку на карту» от «Краснодара» на помощь в борьбе за чемпионство.

Комментарий по поводу наказания для Безрукова дал Александр Айбатов, занимающий должность генерального директора «Рубина».

«Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», - цитирует Айбатова «РБ Спорт».

«Рубин» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 11 мая – против «Ростова».