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Менять Семака: Камоцци дал совет «Зениту»

09 Мая 2024 • 19:46 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
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11.05 19:00

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», поделился своим мнением о ситуации на тренерском мостике «Зенита». Камоцци считает, что питерскому клубу нужно искать нового рулевого для команды.

«Я думаю, что летом «Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Ранее Елена Илюхина, которая в «Зените» возглавляет совет директоров, сообщила о том, что с Семаком была достигнута договорённость о продлении контракта до середины 2030 года.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 11 мая, - против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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09 Мая 2024 в 20:13
он уже в спартаке насоветовал...делай наоборот и всё будет норм
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