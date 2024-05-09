Менять Семака: Камоцци дал совет «Зениту»

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», поделился своим мнением о ситуации на тренерском мостике «Зенита». Камоцци считает, что питерскому клубу нужно искать нового рулевого для команды.

«Я думаю, что летом «Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Ранее Елена Илюхина, которая в «Зените» возглавляет совет директоров, сообщила о том, что с Семаком была достигнута договорённость о продлении контракта до середины 2030 года.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 11 мая, - против ЦСКА.