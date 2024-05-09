Наумов: «ВАР нужно совершенствовать до такой степени, чтобы он не мешал футболу»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что в чемпионате Швеции отказались от ВАР.

«Когда начались все эти новшества, я был категорическим противником этого всего. Наверное, я консервативен, и футбол - такой же вид спорта. В эту игру несколько десятков лет не вносили никаких новшеств. Англичане, которые вроде как положили начало футболу, они консерваторы по жизни и были против всяких новшеств.

Арбитр – один из участников матча, и его ошибки, как и ошибки футболистов, комментаторов и других людей, которые имеют отношение к матчу, они всегда на острие. Я когда был маленький, всегда обсуждались те или иные моменты после матча, на бытовом уровне в том числе. Нас этого лишили. Потому что с ВАР не поспоришь, посмотрели повтор и всё на этом.

Раз применили это решение, теперь отказаться сложно. Посмотрите, как ВАР работал в ответном матче Лиги чемпионов «Реала» с «Баварией»! Минуты не проходит, принимается решение. А у нас что ж там смотреть? Один момент смотрят по 10 человек несколько минут.

Я не думаю, что надо следовать примеру Швеции. Если футбол это принял, то нужно совершенствовать до такой степени, чтобы он не мешал футболу», — сказал Наумов.

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