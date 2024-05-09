В РФС назвали условия расширения РПЛ

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, высказался о возможном расширении Премьер-лиги.

«Неоднократно говорили, что 18 команд, может быть, даже лучше, чем 16, как это есть в некоторых европейских чемпионатах. Но для этого должно быть экономическое обоснование, а также наличие свободных слотов в календаре», - цитирует Митрофанова Sport24.

Митрофанов отметил, что при участии в чемпионате 18 команд календарь будет более жёстким, к тому же есть ещё Кубок России. По мнению генсека РФС, в настоящий момент количество команд в Премьер-лиге является оптимальным.

В то же время Митрофанов добавил, что больше предпосылок к расширению РПЛ будет при хорошей работе над коммерциализацией соревнования.