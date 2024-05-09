Рулевой «Бордо» Альберт Риера не является кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Таким образом, 42-летний испанец «красно-белых» не возглавит.

Напомним, что несколько недель назад «Спартак» принял решение об увольнении с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. С тех пор с командой на временной основе работает Владимир Слишкович.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 11 мая, - против «Краснодара» на своём поле. На текущий момент «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.