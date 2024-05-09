В «Рубине» отреагировали на инсайд о возможном увольнении Рахимова

Комментатор Константин Генич удивил многих своим инсайдом о том, что Рашида Рахимова могут уволить из «Рубина». Это при том, что казанцы располагаются на девятой позиции в турнирной таблице и завершают приличный сезон. Комментарий по поводу этих слухов дали в пресс-службе «Рубина».

«Новости о том, что в клубе «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор», - ответ пресс-службы казанского клуба приводит Sport24.

В «Рубине» добавили, что руководители клуба высоко оценивают работу Рашида Рахимова, и об увольнении тренера речи не идёт.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Рубин» проведёт в субботу, 11 мая, - против «Ростова» на своём поле.