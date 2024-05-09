Гранат выбрал тройку лучших игроков сезона РПЛ

Бывший футболист национальной сборной России Владимир Гранат назвал тройку лучших футболистов Российской премьер-лиги в сезоне 2023/2024.

«В тройку лучших игроков РПЛ однозначно войдёт Тюкавин, проводящий сильный сезон. Ещё Глушенков, который достойно смотрится в «Локомотиве». И третьим назову Сперцяна. Он один из лидеров «Краснодара», который до сих пор борется за чемпионство», - цитирует Граната Sport24.

Чемпионат России выходит на финишную прямую – осталось провести три тура. Борьбу за чемпионский титул ведут «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». В настоящий момент ситуации очень плотная – питерцы имеют в кармане 51 балл, а краснодарцы и москвичи – по 50 баллов.

Отметим, что в пяти предыдущих сезонах чемпионом России становился «Зенит».