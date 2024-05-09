Генич удивил инсайдом о Рахимове

«Рубин» проводит неплохой сезон и за три тура до финиша чемпионата России располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Впрочем, Рашид Рахимов по завершению сезона может быть уволен с поста главного тренера казанской команды. Таким удивительным инсайдом в программе «Коммент.Превью» поделился известный журналист и комментатор Константин Генич.

По данным Генича, в казанском клубе есть определённые внутренние проблемы, и Рахимова «хотят подвинуть».

Добавим, что ближайший матч Российской премьер-лиги «Рубин» проведёт в субботу, 11 мая, - против «Ростова» на своём поле.