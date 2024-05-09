Московский «Спартак» не претендует на защитника «Униона Эспаньола» Валентина Видаля. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не делали никаких предложений по трансферу чилийского футболиста.

Сообщается, что Видалем действительно интересовалась «Балтика», но клуб из Калининграда пока не обращался к «Унион Эспаньоле» с официальным предложением.

19-летний Видал выступает на позиции центрального защитника, но также может сыграть опорного хавбека. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого футболиста в 800 тысяч евро.