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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

09 Мая 2024 • 14:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
1 2.25 X 3.75 2 3.10
10.05 16:00

Перед каждым матчем 28-го тура Российской премьер-лиги будет объявляться минута молчания в память в погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.

Матчи 28-го тура чемпионата России растянутся на три дня – они пройдут 10, 11 и 12 мая. Наиболее интересными выглядят игры «Спартак» - «Краснодар» и «Зенит» - ЦСКА. Эти два матча пройдут в субботу.

Отметим, что на чемпионский титул Премьер-лиги претендуют три команды – «Зенит» (51 очко), «Краснодар» (50 очков) и «Динамо» (50 очков). Также серьёзная интрига присутствует в борьбе за сохранение прописки в топ-дивизионе.

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