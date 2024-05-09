Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Перед каждым матчем 28-го тура Российской премьер-лиги будет объявляться минута молчания в память в погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.

Матчи 28-го тура чемпионата России растянутся на три дня – они пройдут 10, 11 и 12 мая. Наиболее интересными выглядят игры «Спартак» - «Краснодар» и «Зенит» - ЦСКА. Эти два матча пройдут в субботу.

Отметим, что на чемпионский титул Премьер-лиги претендуют три команды – «Зенит» (51 очко), «Краснодар» (50 очков) и «Динамо» (50 очков). Также серьёзная интрига присутствует в борьбе за сохранение прописки в топ-дивизионе.