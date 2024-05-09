Булыкин – о чемпионской гонке: «Зенит» ещё даст шанс соперникам» 

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги.

- Ситуация в золотой гонке выглядит запутанной. Или для вас фаворит очевиден?

- «Зенит» посильнее, чем другие команды – и психологически, и пока качеству футболистов. Но в этом сезоне питерцы не такие мощные, как в прошлых годах. Они дают шансы преследователям догнать себя, а иногда и опередить. Но почему-то соперники не пользуются этой возможностью и не хотят обгонять «Зенит». Значит, может сложиться хорошая интрига в концовке чемпионата, когда все будет решаться в последнем туре.

- То есть вы согласны с тезисом, что в нашем чемпионате золото не выигрывают, а проигрывают?

- Золото всегда выигрывают. Но шансами соперники не пользуются. Как и «Зенит», который может вообще проиграть чемпионство в последний момент. Не так сильно выглядит эта команда в нынешнем сезоне. В последних четырех матчах она забуксовала, но преследователи тоже слабо набирают очки.

- У «Зенита» следующий матч с ЦСКА, который забил больше всех в РПЛ. Ждете новой осечки питерцев?

- Статистика может меняться. Все готовятся к важному матчу как к финалу чемпионата. Тут многое будет зависеть от питерцев. Понятно, что статистика забитых мячей и других показателей влияет, но на футболистов в матче она никак не действует.

- Что может стать решающим в предстоящем матче?

- Неважно, какая будет игра, главное – три очка, которые дадут питерцам шансы на золото. Но меня не удивит никакой исход этого матча, потому что на эту игру все будут настраиваться максимально серьезно. Кто-то может перенервничать или совершить ошибку в такой наряженный момент, которая станет решающей.

- Как оцените шансы «Динамо» на первое место?

- «Динамо» на фарте очень неплохо проходит сезон. Были, конечно, потери, не очень хорошие матчи, но некоторые игры ребята вырывали на характере, как с «Сочи», например. Там не обошлось и без везения. А характер и фарт – это основные качества, которые нужны в концовке сезона. Так что у «Динамо» есть шансы. Если «Зенит» и «Краснодар» будут допускать новые осечки, то москвичи это используют.

- А что скажете о «Краснодаре»? В последних четырех матчах южане одержали только одну победу. Почему команда, претендующая за золото, позволяет себе осечки?

- После увольнения Ивича команда не так едина как коллектив. Качества игроков не так сильны, чтобы выигрывать все матчи подряд. А это особенно важно, когда борешься за золото. Сила игроков как раз и определяется в такие важные моменты, когда надо полностью выложиться. Видно, что команда еще не готова к большим свершениям. Но за счет того, что питерцы сдали, и за счет хорошего настроя еще есть шансы вырвать чемпионство. Думаю, «Зенит» еще оступится и даст шансы и «Краснодару», и «Динамо».

- То есть вы допускаете, что матч «Краснодар» - «Динамо» в последнем туре станет золотым?

- Конечно. Расклады очень серьезные. Поэтому интересно следить за чемпионатом. Не из-за того, что уровень вырос. Он наоборот понизился. Это не гонка чемпионов, а команд, которые пытаются взять золото, но своей игрой никто не может этого сделать. Не хватает стабильности и мастерства. Клубы ковыряются и не могут в четырех матчах одержать хотя бы три победы.

Елена Григорьевская