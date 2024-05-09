«Зенит» притормозил»: Кирьяков высказался о жаркой гонке за золото РПЛ

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от развязки в чемпионской гонке РПЛ.

- Для вас фаворит золотой гонки очевиден?

- Сейчас уже нет. Реально три команды претендуют на первое место, если смотреть в таблицу. Шансы у них примерно равны. Главная неожиданность - то, что притормозил «Зенит». Наконец-то мы будем наблюдать интересную концовку. У питерцев есть преимущество перед конкурентами по составу. Легионеры там очень высокого уровня. Но мы видим неудачную серию. Поэтому шансы появляются у других. «Краснодар» чуть отстал, но все равно идет на расстоянии вытянутой руки.

- Ждете новой осечки питерцев в следующем матче с ЦСКА?

- «Зенит» не выигрывает, и прервет он эту серию или нет, посмотрим. Другое дело, что у ЦСКА тоже есть определенные проблемы. И вопросы по игре. Эта встреча для них как шанс реабилитировать себя в глазах болельщиков с прицелом на будущее. Если будет обыгран «Зенит», концовка предстоит сверхинтересная. Борьба будет до последнего тура, чего давно не было.

- ЦСКА не уступал «Зениту» в основное время в четырех официальных матчах подряд. О чем это говорит?

- В таких ситуациях статистика не играет роли. Футболисты не помнят, что было в прошлом или позапрошлом сезоне. Они настраиваются на сегодняшнюю игру, и все мысли только о ней.

- Есть мнение, что в нашем чемпионате золото не выигрывают, а проигрывают.

- Я согласен с этим. К тому же есть первое место и остальные в данной ситуации, когда нет еврокубков.

- Если говорить о «Динамо», которое претендует на первое место, команда пока выступает выше ожидаемого?

- Однозначно. У нее был спад, когда клуб стал терять очки, но собрался, и сейчас уже другая картина. «Бело-голубые» борются за первое место. Шансы есть. Все вышли на финишную прямую. На полметра впереди «Зенит», и все решит характер и сила воли.

- А что касается «Краснодара», он еще сможет побороться за первое место?

- «Быки» споткнулись. Команда нервничает. Психологически она, возможно, не готова к борьбе за золото. Но пока шансы есть. Я уже столько видел в футболе невероятных ситуаций, что боюсь что-то предугадывать. Возможно, соперники потеряют очки, и этим сможет воспользоваться «Краснодар». Для южан сейчас главное – это ждать осечки конкурентов. Все возможно.

- Допускаете, что матч «Краснодар» - «Динамо» в последнем туре станет золотым?

- Почему нет? Сейчас все взгляды будут направлены на «Зенит», сможет ли он выскочить из этой ямы, сохранив преимущество, или опять споткнется.

- По вашим ощущениям, команда Семака может споткнуться?

- Все возможно. Я столько всего на своем опыте видел и наблюдал, такие необъяснимые вещи происходили, что я ничего не исключаю.

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Елена Григорьевская