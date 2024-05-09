Чинквини: «Юрич — отличный тренер для «Спартака»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини выразил мнение, что «Спартаку» стоит присмотреться к главному тренеру «Торино» Ивану Юричу.

«Юрич — отличный тренер для «Спартака», думаю, он отлично им подошёл бы. Со следующего сезона он уже не будет работать в «Торино» и «красно-белым» есть смысл обратить на него внимание», — цитирует Чинквини .

Напомним, по ходу текущего сезона с поста главного тренера «Спартака» был отправлен в отставку испанец Гильермо Абаскаль. Сейчас обязанности наставника «красно-белых» исполняет Владимир Слишкович.

После 35 туров чемпионата Италии «Торино» Юрича занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 47 набранных очков.