Бывший нападающий московского ЦСКА, экс-тренер-ассистент «Уфы» и «Алании» Денис Попов поделился своим мнением об отказе от системы ВАР в чемпионате Швеции.

- Это такой вопрос риторический. Чемпионат Швеции у нас вообще никак не освещается, его никто не видит. Они приняли для себя такое решение. Насколько оно взвешенное, трудно сказать. Не могу ответить более расширенно. Откажутся ли от системы видеоповторов в других чемпионатах? ВАР же продвигают УЕФА и ФИФА. Надо понимать регламент, насколько законно или целесообразно от него отказываться, – сказал Попов.

Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР