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Тарханов: «Главная проблема ЦСКА — это оборона»

09 Мая 2024 • 13:37 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
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11.05 19:00

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о проблемах ЦСКА в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, наиболее проблемной линией московской команды является оборона.

«Главная проблема «армейцев» в этом сезоне — это оборона. Реализация тоже сильно хромает. Что касается Акинфеева, то, думаю, к нему вопросов нет — Игорь всё ещё очень надежён», — цитирует Тарханова «РБ Спорт»

После 27 туров РПЛ ЦСКА, набравший 39 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут 11 мая против «Зенита».    

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов

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Комментарии (1) Все комментарии
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Levlimin
09 Мая 2024 в 13:56
Наконец-то правду сказал бывший тренер ЦСКА об обороне армейцев с Рошами, Дивеевыми, Келвенами, Гайичами. Пропущено 38 мячей и это 10-12 результат из 16 команд. Реализация "сильно хромает", но забито 47 и это 1-е место. Если бы не оборона, то боролись бы за чемпионство.
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