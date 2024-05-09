Тарханов: «Главная проблема ЦСКА — это оборона»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о проблемах ЦСКА в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, наиболее проблемной линией московской команды является оборона.

«Главная проблема «армейцев» в этом сезоне — это оборона. Реализация тоже сильно хромает. Что касается Акинфеева, то, думаю, к нему вопросов нет — Игорь всё ещё очень надежён», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ ЦСКА, набравший 39 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут 11 мая против «Зенита».