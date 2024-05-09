Лепёхин: «У ЦСКА весь сезон психологически проблемный»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграют с ЦСКА.

Эксперт отметил, что сейчас обе команды находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому предсказать победителя предстоящей игры очень сложно.

«Зенит» привык побеждать заранее с большим заделом, но в этом году получилась напряжённая концовка. У ЦСКА весь сезон психологически проблемный. Команда, по-моему, проводит самый слабый сезон за последнее время. Но такие матчи тяжело прогнозируемые», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится 11 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.