Селихов может попасть в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов может попасть в заявку команды на матч 28-го тура РПЛ против «Краснодара».

По информации Metaratings, Селихов вернулся в общую группу «красно-белых» и сможет принять участие в предстоящей игре. Напомним, 30-летний футболист пропустил предыдущий матч «Спартака» против «Пари НН» из-за болезни.

В текущем сезоне Селихов провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых пропустил 11 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится 11 мая. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.