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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин оценил работу Слишковича в «Спартаке»

09 Мая 2024 • 12:44 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«После его прихода «Спартак» уверенно играет, набирает очки. Победили в трудном выезде к «Ростову», - передает слова Аршавина пресс-служба РПЛ.

Напомним, что под руководством Слишковича «народная команда» до сих пор не проигрывала.

После 27 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата России «красно-белые» встретятся на своем поле с «Краснодаром».

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