Аршавин оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«После его прихода «Спартак» уверенно играет, набирает очки. Победили в трудном выезде к «Ростову», - передает слова Аршавина пресс-служба РПЛ.

Напомним, что под руководством Слишковича «народная команда» до сих пор не проигрывала.

После 27 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата России «красно-белые» встретятся на своем поле с «Краснодаром».