Точилин выбрал клуб для форварда «Динамо» Тюкавина на следующий сезон

«Говорить о том, готов футболист или не готов к Европе, можно только после перехода. Мне хочется, чтобы Тюкавин минимум еще один сезон провел в «Динамо», чтобы стал более состоявшимся футболистом», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».