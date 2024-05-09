Точилин выбрал клуб для форварда «Динамо» Тюкавина на следующий сезон

Российский футбольный тренер Александр Точилин поделился мнением о возможном переезде нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.
«Говорить о том, готов футболист или не готов к Европе, можно только после перехода. Мне хочется, чтобы Тюкавин минимум еще один сезон провел в «Динамо», чтобы стал более состоявшимся футболистом», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 35 поединках «Динамо». Тюкавин записал на свой счет 16 забитых мячей и девять результативных передач. Трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2028 года.
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