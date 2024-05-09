Иванов: «Даку очень помогает «Рубину»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением об игре своей команды в нынешнем сезоне.

После 27 туров РПЛ казанцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 38 набранных очков.

По словам Иванова, «Рубин» в первую очередь силён командной игрой. Также полузащитник отметил большой вклад в успехи казанской команды албанского нападающего Мирлинда Даку.

«Он (Даку) вносит весомый вклад в игру команды, очень помогает в моменты, когда игра не клеится. Гол «Уралу», мяч Вады «Локомотиву». Это индивидуальное мастерство Мирлинда», — приводит слова Иванов «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Рубин» проведёт 11 мая против «Ростова». Начало — в 14:00 по московскому времени.