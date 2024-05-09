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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пять направлений, где Тюкавин может продолжить карьеру

09 Мая 2024 • 17:40 Комментировать

До завершения текущего сезона чемпионата России остаётся всего три тура. Интрига закручена до предела. Но вместе с тем боссы клубов уже начинают присматриваться к межсезонью, а именно к потенциальным новобранцам. Вероятно, самым громким трансфером может стать переход одного из лучших российских форвардов Константина Тюкавина. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует варианты развития карьеры лидера атак «Динамо».  

Агент подогревает слухи

Агент футболиста Алексей Сафонов постоянно подогревает слухи о потенциальном уходе Константина Тюкавина из «Динамо». И здесь важный момент – «бело-голубые» хотят заработать. Минувшей зимой руководство «Динамо» перезаключило контракт со своим воспитанником до 2028 года. Вполне логичный шаг для клуба и форварда, который последовательно прибавляет в своём мастерстве, что отражается в его статистике. С дебютного для Тюкавина ноября 2020 года, когда он впервые сыграл за «Динамо» в РПЛ, прошло неполных четыре года. Его трансферная стоимость увеличилась в 30 раз. Каждый сезон Константин забивает как минимум на один мяч больше, нежели в предыдущем. Практически все специалисты отмечают нацеленный и трудолюбивый характер 21-летнего футболиста, которому не позволяет «поймать звезду» его отец.

Куда идти?

Не самый габаритный форвард вряд ли окажется в Англии, хотя были слухи о заинтересованности со стороны лондонского «Арсенала». Путь на Туманный Альбион для наших футболистов пока что закрыт, о чём свидетельствует срыв сделки с переходом Арсена Захаряна в «Челси».

Среди потенциальных направлений переезда – Франция. Лучшему бомбардиру «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру в августе исполнится 34 года. Вполне вероятно, что руководство клуба подыщет ему замену. Тем более что Тюкавину будет легче привыкнуть к жизни в новой стране вместе с соотечественником. Аналогичный вариант есть с «Марселем», где пора на «пенсию»

Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

В Италии в этом сезоне забивают меньше всех. В топовых клубах Серии А Тюкавина ждать точно не стоит, но в составе «Болоньи» или «Аталанты», которые претендуют на Лигу чемпионов и готовятся к расширению состава, у Константина будет шанс проявить себя. Здесь остаётся открытым вопрос трансферной стоимости игрока. В «Динамо» наверняка будут просить не менее 20 млн евро.

В Испании пока что не блещет Захарян, поэтому русских игроков наверняка не ждут. Но есть ещё вариант с Турцией. Здесь более силовой стиль игры, поэтому Тюкавин вряд ли сможет найти себя, хотя в составе «Сивасспора» или «Бешикташа» такой форвард, как Константин, не помешал бы. Результативность этих клубов в текущем сезоне чемпионата Турции одна из худших среди лучших команд.

Точно не стоит ждать Тюкавина в Саудовской Аравии, но есть варианты развития его карьеры в МЛС. С Месси в «Интер Майами» поиграть вряд ли удастся, но в условном «Лос Анджелесе» Константин может заявить о себе. Однако эти рейды лучше оставить на завершение блестящей европейской карьеры.

Вариантов пути развития карьеры у 21-летнего Константина Тюкавина предостаточно. Что важно, есть и предложения. Возможно, лучший российский бомбардир текущего сезона останется в родном «Динамо» и в следующем сезоне сможет ещё ярче проявить себя. Тогда уже отъезд в Европу ему будет обеспечен.

Статистика Константина Тюкавина в «Динамо»

Сезон
Матчи (голы)
Трансферная стоимость, млн. евро
2020/2021 17 (4) 0,4
2021/2022 36 (9) 7
2022/2023 38 (10) 10
2023/2024 35 (16) 12

Булыкин рассказал, в какой европейский клуб стоит уйти Тюкавину из «Динамо»

Константин Лицин

 

Сможет ли Тюкавин проявить в одном из топ-чемпионатов Европы?
Да, ему ничего не мешает Нет, ещё молод
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Динамо Москва Серия А Бундеслига Ла Лига Лига 1 АПЛ РПЛ Константин Тюкавин ещё теги
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