Булыкин назвал победителя матча «Спартак» - «Краснодар»

Экс-форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о предстоящей встрече «Спартака» и «Краснодара» в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Ожидаю увидеть победу «Спартака», «Краснодар» не готов биться за чемпионство. Они проигрывают матчи, которые должны выигрывать. Не ладится у них чемпионская гонка. «Спартак» обыграет «Краснодар», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартака» и «Краснодара» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 11 мая, стартовый свисток запланирован в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают пятое место, а гости – второе.