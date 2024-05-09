Селюк унизил тренера клуба РПЛ: «Он бы Мостовому туалетную бумагу носил!»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк негативно высказался о назначении сербского специалиста Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».
«Пари НН» зовет какого-то Илича, а не Мостового. Да этот Илич бы Мостовому туалетную бумагу носил! Конечно, не всегда топовый футболист становится топ-тренером, но возможность надо дать», - передает слова агента Legalbet.
Напомним, что Илич занял пост наставника нижегородской команды после отставки российского специалиста Сергея Юрана. После 27 туров Премьер-лиги «Пари НН» набрал 29 баллов и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.
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