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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кабутов: «Не понимаю, как можно было раздуть такую шумиху из шутки Безрукова»

09 Мая 2024 • 12:18 Комментировать
Рубин
...
Ростов
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11.05 14:00

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился мнением о шутке своего одноклубника Руслана Безрукова, который после победы над «Зенитом» в матче  в матче 21-го тура чемпионата России заявил, что теперь ожидает финансового вознаграждения от «Краснодара».

Позже слова Безрукова пообещал рассмотреть комитет РФС по этике. 

«Честно говоря, не понимаю, как можно было раздуть из этого такую шумиху. Это была шутка. Поэтому мне обидно, что так происходит. То, что кто-то не понимает шуток… Ну а мы здесь при чём?» — цитируют Кабутова «Известия».

После 27 туров РПЛ «Рубин», набравший 38 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч казанцы проведут 11 мая против «Ростова». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. 

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