Точилин: «У «Динамо» есть шансы для того, чтобы стать чемпионом»

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин считает, что «бело-голубые» способны завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Напомним, за три тура до финиша РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» лишь на одно очко.

«Краснодар» и «Зенит» нестабильны. Поэтому у динамовцев есть шансы для того, чтобы стать чемпионами. Но для этого они должны соответствовать чемпионскому настрою», — цитирует Точилина «Чемпионата».

Отметим, что в последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул в далёком 1976 году. Всего в ативе московского клуба 11 титулов.