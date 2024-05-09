«Зенит» может навсегда потерять Марио Фернандеса

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес может повесить бутсы на гвоздь по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации журналистов «РИА Новости», 34-летний натурализованный бразилец не выйдет на поле в оставшихся матчах сезона-2023/2024. Фернандес рассматривает вариант завершения профессиональной карьеры грядущим летом.

Напомним, что Марио присоединился к действующему чемпиону России летом прошлого года. В нынешнем сезоне защитник сыграл 18 матчей без результативных действий. Срок действующего трудового соглашения между Фернандесом и «сине-бело-голубыми» истекает в 2025 году.