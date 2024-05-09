Игрок «Пари НН» Стаматов: «Мы бьёмся за то, чтобы остаться в РПЛ»

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов поделился мнением о положении своей команды в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.

Напомним, сейчас нижегородцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. От зоны вылета «Пари НН» сейчас отдаляют всего лишь три балла.

«Мы хотим побеждать и остаться в РПЛ. Мы бьёмся за то, чтобы остаться в РПЛ. Надеюсь, что так и будет», – приводит слова Стаматова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Пари НН» проведёт 12 мая против «Сочи». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.