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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Пари НН» Стаматов: «Мы бьёмся за то, чтобы остаться в РПЛ»

09 Мая 2024 • 11:45 Комментировать
Сочи
...
Пари НН
12.05 19:00

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов поделился мнением о положении своей команды в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.

Напомним, сейчас нижегородцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. От зоны вылета «Пари НН» сейчас отдаляют всего лишь три балла.

«Мы хотим побеждать и остаться в РПЛ. Мы бьёмся за то, чтобы остаться в РПЛ. Надеюсь, что так и будет», – приводит слова Стаматова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Пари НН» проведёт 12 мая против «Сочи». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
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