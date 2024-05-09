Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не поддерживает отмену ВАР в чемпионате России.

Ранее первой европейской страной, которая отказалась от ВАР, стала Швеция. В этом чемпионате больше не будут использовать систему видеоповторов.

«Нет, не поддерживаю, чтобы у нас тоже отменяли ВАР. Я считаю, что ВАР категорически необходим, и его никогда УЕФА и ФИФА не будут отменять, однозначно. Швеция? Могут быть отдельные исключения, как по жизни, в любом правиле есть исключения, ничего такого в этом нет.

Я не то, чтобы против, я считаю, что это неправильно. Что значит против? Речь идёт, во-первых, о справедливости. ВАР помогает восстанавливать справедливость. То количество ошибок, которые совершались, когда рукой забивали на чемпионате мира, они справедливые что ли? Марадона и его «золотая рука». Был бы ВАР, отменили бы этот гол.

Команды, сборные тратят много миллионов ради победы, а она, чаще всего, уходит преднамеренно из-за ошибок судейства. С появлением ВАР стало больше объективности, гласности, судейские ошибки разбираются гораздо более тщательно и точно. Судьи сейчас не могут так влиять на результат игры, как влияли прежде.

Мы можем говорить о другом, что те ребята, которые сидят на ВАР, вот они должны работать более чётко и аккуратно. Сейчас все проблемы не в ВАР, а в людях. Проблемы не идут от техники, а от людей», — сказал Гаджиев.