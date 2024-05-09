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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слишкович - лучший тренер месяца в РПЛ

09 Мая 2024 • 11:09 Комментировать

Подведены итоги голосования за лучшего тренера Российской премьер-лиги по итогам апреля. Первое место занял исполняющий обязанности наставника московского «Спартака» Владимир Слишкович.

В голосовании специалист опередил Мурада Мусаева («Краснодар»), Валерия Карпина («Ростов»), Сергея Игнашевича («Балтика») и Игоря Осинькина («Крылья Советов»).

Стоит отметить, что под руководством Слишковича «красно-белые» не потерпели ни одного поражения.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги московская команда набрала 43 балла после 27 туров. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Слишкович
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