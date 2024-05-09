Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Ментальные проблемы после шести поражений будут у любой команды»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о выступлениях своей команды в последних матчах.

Напомним, в апреле с поста главного тренера нижегородской команды был уволен Сергей Юран после того, как «Пари НН» проиграл шесть матчей подряд. Сейчас коллектив из Нижнего Новгорода возглавляет сербский специалист Саша Илич.

«Ментальные проблемы после шести поражений будут у любой команды. Мы весь сезон шли нормально, а сейчас пошли разговоры про спасение и выживание. У нас в коллективе есть люди, которые впервые с этим столкнулись», – цитирует Трошечкина «Матч ТВ».

За три тура до конца сезона сезона «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая 15-ю «Балтику», находящуюся в зоне вылета, на три очка.