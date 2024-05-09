Игрок «Факела» Якимов: «При Черевченко тренировочный процесс поменялся»

Полузащитник воронежского «Факела» Вячеслав Якимов рассказал, какие изменения внёс в тренировочный процесс новый главный тренер команды Игорь Черевченко.

«В целом, требования при Черевченко немного поменялись. Тренировочный процесс тоже изменился. Надеюсь, это даст плоды», – приводит слова Якимова «Матч ТВ».

Напомним, Черевченко возглавил воронежскую команду в апреле нынешнего года, сменив на этом посту Сергей Ташуева.

После 26 туров РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой следующий матч воронежцы проведут 12 мая против «Урала». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.