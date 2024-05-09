Булатов: «Уровень чемпионата России падает»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов оценил уровень чемпионата России по футболу.

«Пока он у нас падает. Это связано и с оттоком легионеров, и с неучастием в еврокубках, и с давними проблемами юношеского футбола – пока нет притока ярких личностей», – цитирует Булатова Metaratings.

Также эксперт выразил мнение, что чемпионский титул разыграют между собой «Зенит» и «Динамо», а лучшим игроком сезона является нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

Напомним, до конца текущего розыгрыша РПЛ командам осталось провести по три игры. На сегодняшний день турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.