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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булатов: «Уровень чемпионата России падает»

09 Мая 2024 • 09:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.25 X 3.60 2 3.00
11.05 16:30

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов оценил уровень чемпионата России по футболу.

«Пока он у нас падает. Это связано и с оттоком легионеров, и с неучастием в еврокубках, и с давними проблемами юношеского футбола – пока нет притока ярких личностей», – цитирует Булатова Metaratings.

Также эксперт выразил мнение, что чемпионский титул разыграют между собой «Зенит» и «Динамо», а лучшим игроком сезона является нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

Напомним, до конца текущего розыгрыша РПЛ командам осталось провести по три игры. На сегодняшний день турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.   

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Булатов

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