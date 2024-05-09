Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ

Три тура остаётся до финиша сезона в чемпионате России. По две-три встречи есть в запасе у клубов АПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует и сопоставляет плотность в турнирных таблицах двух футбольных лиг.

Три против двух

В текущем сезоне РПЛ складывается весьма интересная картина. Из года в год на финише сезона завязывается турнирная интрига: неопределённость может быть в борьбе за золото, при этом «определён» бронзовый призёр. Или, наоборот, обладатель золотых медалей пяти последних сезонов, питерский «Зенит», заранее известил конкурентов о своём намерении и завоевал пальму первенства. Сезон-2023/2024 здесь стоит особняком, причём не только в сравнении с АПЛ. В Европе сейчас нет столь интригующей ситуации в соперничестве за чемпионство, как в РПЛ. Разрыв в очко и три вероятных претендента! Даже находящийся на четвёртой позиции «Локомотив» потенциально может рассчитывать не только на медали, но и на чемпионство. В АПЛ даже находящийся на третьей позиции «Ливерпуль» на пять очков отстаёт от лидирующего «Арсенала». За три матча до окончания сезона расклад вполне определён. Интрига в самой дорогой лиге за первенство по сути закручивается между двумя соперниками – «оружейниками» и «горожанами».

АПЛ

Место Клуб Очки 1 «Арсенал» 83 2 «Манчестер Сити» 82 3 «Ливерпуль» 78 4 «Астон Вилла» 67 ... 15 «Эвертон» 37 16 «Брентфорд» 36 17 «Ноттингем Форест» 29 18 «Лутон» 26 19 «Бёрнли» 24 20 «Шеффилд Юнайтед» 16

Днём с огнём

Разница в три очка, что разделяет пятнадцатое место, обеспечивающее прямой вылет, и спасательное одиннадцатое место в РПЛ, говорит не только о степени турнирной интриги, но и характере сражения, учитывая, каков процент матчей, где итог определяется в компенсированное время. В АПЛ даже спасительное 17-е место «Ноттингем Фореста» во всё том же трехочковом отрыве от пытающегося вскарабкаться к нему на шею «Лутона» с 18-го места. Шесть позиций, с 19-го по 14-е место, разделяют космические 19 очков! Интригой там не только не пахнет, её и при определённом раскладе днём с огнём не найдёшь. А вот в РПЛ в очковом отрыве (28-29 очков) расположились четыре коллектива. Ещё недавно казалось, что «Пари НН» (11-е место) решил вопрос с пропиской в РПЛ, но после серии поражений в апреле нижегородский клуб может опуститься в зону вылета (15-е место) уже после следующего тура.

РПЛ

Место Клуб Очки 1 «Зенит» 51 2 «Краснодар» 50 3 «Динамо» 50 4 «Локомотив» 44 ... 11 «Пари НН» 29 12 «Оренбург» 29 13 «Урал» 28 14 «Факел» 28 15 «Балтика» 26 16 «Сочи» 20

Константин Лицин