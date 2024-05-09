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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ

09 Мая 2024 • 12:05 Комментировать (1)

Три тура остаётся до финиша сезона в чемпионате России. По две-три встречи есть в запасе у клубов АПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует и сопоставляет плотность в турнирных таблицах двух футбольных лиг.

Три против двух

В текущем сезоне РПЛ складывается весьма интересная картина. Из года в год на финише сезона завязывается турнирная интрига: неопределённость может быть в борьбе за золото, при этом «определён» бронзовый призёр. Или, наоборот, обладатель золотых медалей пяти последних сезонов, питерский «Зенит», заранее известил конкурентов о своём намерении и завоевал пальму первенства. Сезон-2023/2024 здесь стоит особняком, причём не только в сравнении с АПЛ. В Европе сейчас нет столь интригующей ситуации в соперничестве за чемпионство, как в РПЛ. Разрыв в очко и три вероятных претендента! Даже находящийся на четвёртой позиции «Локомотив» потенциально может рассчитывать не только на медали, но и на чемпионство. В АПЛ даже находящийся на третьей позиции «Ливерпуль» на пять очков отстаёт от лидирующего «Арсенала». За три матча до окончания сезона расклад вполне определён. Интрига в самой дорогой лиге за первенство по сути закручивается между двумя соперниками – «оружейниками» и «горожанами».

АПЛ

Место
Клуб
Очки
1 «Арсенал» 83
2 «Манчестер Сити» 82
3 «Ливерпуль» 78
4 «Астон Вилла» 67
...    
15 «Эвертон» 37
16 «Брентфорд» 36
17 «Ноттингем Форест» 29
18 «Лутон» 26
19 «Бёрнли» 24
20 «Шеффилд Юнайтед» 16

Днём с огнём

Разница в три очка, что разделяет пятнадцатое место, обеспечивающее прямой вылет, и спасательное одиннадцатое место в РПЛ, говорит не только о степени турнирной интриги, но и характере сражения, учитывая, каков процент матчей, где итог определяется в компенсированное время. В АПЛ даже спасительное 17-е место «Ноттингем Фореста» во всё том же трехочковом отрыве от пытающегося вскарабкаться к нему на шею «Лутона» с 18-го места. Шесть позиций, с 19-го по 14-е место, разделяют космические 19 очков! Интригой там не только не пахнет, её и при определённом раскладе днём с огнём не найдёшь. А вот в РПЛ в очковом отрыве (28-29 очков) расположились четыре коллектива. Ещё недавно казалось, что «Пари НН» (11-е место) решил вопрос с пропиской в РПЛ, но после серии поражений в апреле нижегородский клуб может опуститься в зону вылета (15-е место) уже после следующего тура.   

РПЛ       

Место
Клуб
Очки
1 «Зенит» 51
2 «Краснодар» 50
3 «Динамо» 50
4 «Локомотив» 44
...    
11 «Пари НН» 29
12 «Оренбург» 29
13 «Урал» 28
14 «Факел» 28
15 «Балтика» 26
16 «Сочи» 20

Константин Лицин

 

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Комментарии (1) Все комментарии
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Wetr123
09 Мая 2024 в 12:43
Ну, да, чемпионат с участием самокатов куда интереснее чемпионата с участием харлеев😆😆😆
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