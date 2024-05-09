Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ

Три тура остаётся до финиша сезона в чемпионате России. По две-три встречи есть в запасе у клубов АПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует и сопоставляет плотность в турнирных таблицах двух футбольных лиг.
Три против двух
В текущем сезоне РПЛ складывается весьма интересная картина. Из года в год на финише сезона завязывается турнирная интрига: неопределённость может быть в борьбе за золото, при этом «определён» бронзовый призёр. Или, наоборот, обладатель золотых медалей пяти последних сезонов, питерский «Зенит», заранее известил конкурентов о своём намерении и завоевал пальму первенства. Сезон-2023/2024 здесь стоит особняком, причём не только в сравнении с АПЛ. В Европе сейчас нет столь интригующей ситуации в соперничестве за чемпионство, как в РПЛ. Разрыв в очко и три вероятных претендента! Даже находящийся на четвёртой позиции «Локомотив» потенциально может рассчитывать не только на медали, но и на чемпионство. В АПЛ даже находящийся на третьей позиции «Ливерпуль» на пять очков отстаёт от лидирующего «Арсенала». За три матча до окончания сезона расклад вполне определён. Интрига в самой дорогой лиге за первенство по сути закручивается между двумя соперниками – «оружейниками» и «горожанами».
АПЛ
|
|
|
|1
|«Арсенал»
|83
|2
|«Манчестер Сити»
|82
|3
|«Ливерпуль»
|78
|4
|«Астон Вилла»
|67
|...
|15
|«Эвертон»
|37
|16
|«Брентфорд»
|36
|17
|«Ноттингем Форест»
|29
|18
|«Лутон»
|26
|19
|«Бёрнли»
|24
|20
|«Шеффилд Юнайтед»
|16
Днём с огнём
Разница в три очка, что разделяет пятнадцатое место, обеспечивающее прямой вылет, и спасательное одиннадцатое место в РПЛ, говорит не только о степени турнирной интриги, но и характере сражения, учитывая, каков процент матчей, где итог определяется в компенсированное время. В АПЛ даже спасительное 17-е место «Ноттингем Фореста» во всё том же трехочковом отрыве от пытающегося вскарабкаться к нему на шею «Лутона» с 18-го места. Шесть позиций, с 19-го по 14-е место, разделяют космические 19 очков! Интригой там не только не пахнет, её и при определённом раскладе днём с огнём не найдёшь. А вот в РПЛ в очковом отрыве (28-29 очков) расположились четыре коллектива. Ещё недавно казалось, что «Пари НН» (11-е место) решил вопрос с пропиской в РПЛ, но после серии поражений в апреле нижегородский клуб может опуститься в зону вылета (15-е место) уже после следующего тура.
РПЛ
|
|
|
|1
|«Зенит»
|51
|2
|«Краснодар»
|50
|3
|«Динамо»
|50
|4
|«Локомотив»
|44
|...
|11
|«Пари НН»
|29
|12
|«Оренбург»
|29
|13
|«Урал»
|28
|14
|«Факел»
|28
|15
|«Балтика»
|26
|16
|«Сочи»
|20
Константин Лицин
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