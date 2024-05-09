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«Спартак» выбрал нового легионера - названо имя

09 Мая 2024 • 09:19 Комментировать

Московский «Спартак» нацелился на нового футболиста. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Уриэль Лугт, в сферу интересов российского топ-клуба попал центральный защитник «Унион Эспаньола» Валентин Видаль.

«Красно-белые» уже сделали предложение по трансферу 19-летнего чилийца, утверждает источник. Конкуренцию «Спартаку» в споре за Видаля намерена составить калининградская «Балтика». Также интерес к защитнику проявляют клубы из США.

В минувшем сезоне Валентин принял участие в 23 поединках на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

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Спартак Москва Балтика Унион Эспаньола трансферы футбола - лето 2024 Валентин Видаль ещё теги
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