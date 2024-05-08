Терехов назвал самого сильного нападающего в РПЛ

Экс-игрок «Сочи» Сергей Терехов рассказал о футболисте, который впечатлил его своими способностями.

«Наверное, я выделю Матео Кассьерру. Человек, по моему мнению, без слабых сторон. Самый сильный нападающий России с запасом», — цитирует Терехова Metaratings.ru.

Также Сергей отметил, что Кассьерра хорошо реализует голевые моменты и может стать лучшим бомбардиром первенства России.

Напомним, что Кассьерра перешёл в «Сочи» в августе 2021 года и стал вместе с командой серебряным призером чемпионата страны. Затем он перебрался в «Зенит». Это было летом 2022-го.