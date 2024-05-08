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Булатов считает. что Угальде ещё себя проявит в «Спартаке»

08 Мая 2024 • 22:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов оценил игру форварда московского клуба Манфреда Угальде.

«Думаю, надо подождать нового тренера. Физические качества, объём, скорость, агрессия и желание у него есть. Не хватает класса, в каких-то ситуациях можно отдать на партнера, а он всегда старается бить. И исполнительское мастерство пока вызывает вопросы, но можно ещё дать», — цитирует бывшего футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что Угальде стал игроком «красно-белых» зимой 2024 года, подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера из «Твенте» составила 13,2 млн евро.

Костариканец принял участие в девяти матчах за «Спартак» в РПЛ, но не набрал результативных баллов.

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