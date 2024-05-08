Борис Игнатьев: «Мураду Мусаеву не хватает времени»

Борис Игнатьев, бывший тренер сборной России высказался о том, что мешает Мураду Мусаеву поставить успешную, а главное стабильную игру «Краснодару», в который тренер пришёл менее двух месяцев назад.

«Он не так давно пришёл, перестраивает структуру игры команды и хочет, чтобы его игроки больше атаковали и привносили вещи, нравящиеся зрителям. Ему сейчас явно не хватает времени, а его игроки пытаются понять эту идею, уцепиться за нее», - говорит Мусаев Betonmobile.

«Краснодар» в рамках 27 тура РПЛ проиграл «Ахмату» и упустил шанс выйти на чистое первое место лиги. Команда сейчас делит второе место с «Динамо», у обоих по 50 баллов. 51 балл у «Зенита».