Названы сроки восстановления Жигулёва после травмы

Врач «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян рассказал о состоянии хавбека команды Ильи Жигулёва.

Футболист перенёс операцию 5 марта 2024 года из-за повреждения крестообразной связки.

«У него была аналогичная травма и операция, как у Марадишвили и Майгу. Сроки восстановления также займут шесть-семь месяцев», — цитирует медика издание «Чемпионат».

Напомним, что игрок выступает за «Пари НН» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 встреч во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.