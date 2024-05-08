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Смородская - о Дзюбе: «Уже понятно, что с ним не продлят контракт»

08 Мая 2024 • 21:29 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
12.05 14:00

Форма Артёма Дзюбы не позволяет ему рассчитывать на место в стартовом составе «Локомотива», а в межсезонье футболисту придётся покинуть клуб, считает экс-президент «железнодорожников» Ольга Смородская.

«На контрасте с прошлым сезоне Дзюба выступает слабо. Сейчас уже понятно, что с ним не продлят контракт. Дзюба стал якорем для «Локомотива», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, форвард давно перестал выходить на поле с первых минут. На замену главный тренер команды Михаил Галактионов также выпускает его нечасто. В прессе появилась информация о том, что это связано с пунктом в контракте игрока, выполнение которого позволит ему автоматически продлить соглашение.

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Локомотив Москва Артём Дзюба Ольга Смородская ещё теги

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