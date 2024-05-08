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Врач «Пари НН» рассказал о восстановлении Марадишвили

08 Мая 2024 • 21:26 Комментировать
Сочи
...
Пари НН
12.05 19:00

Врач «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян раскрыл детали восстановления хавбека команды Константина Марадишвили.

«Костя был прооперирован 11 апреля. Операция прошла в штатном режиме, всё прошло успешно. На данный момент он проходит реабилитацию в футбольном клубе «Локомотив». Мы с ним на связи — всё идёт по плану и протоколу. Сроки восстановления — 6-7 месяцев с момента операции», — приводит слова медика издание «Чемпионат».

Напомним, что футболист получил травму крестообразной связки 6 апреля в матче 23-го тура первенства России с «Краснодаром».

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