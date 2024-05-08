Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба выложил видео с недавней тренировки своего клуба. На коротком ролике нападающий «прокидывает» мяч между ног защитнику «Локо» Наиру Тикнизяну.

«Король тренировок. Тики, доброе утро!», - подписал видео Артём.

Дзюба невзрачно проводит вторую часть текущего сезона РПЛ. Так, в минувшем апреле Артём практически не играет, лишь выходя на замену в последние минуты матчей. У форварда этой весной ноль голов и ноль ассистов в рамках всех турниров.

Текущий контракт Дзюбы с «Локомотивом» действует до окончания текущего сезона. У соглашения есть возможность автоматического продления.