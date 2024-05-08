Футболист «Спартака» Денисов: «Симпатизирует история Кузяева, респект ему»

Игрок обороны московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о своём будущем.
«Моё будущее? Могу сейчас сказать, что угодно, помечтать, но хочется не говорить, а делать. Нет человека, чью история я хотел бы повторить, но симпатизирует история Далера Кузяева. Респект ему», — приводит слова футболиста издание Sport24.
Кузяев перебрался из петербургского «Зенита» во французский «Гавр». В текущем сезоне он провёл 31 встречу, отличившись тремя забитыми мячами.
Добавим, что «Спартак» после 27 игр располагается на пятой позиции турнирной таблицы первенства России. Коллектив Владимира Слишковича заработал 43 балла.
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