Футболист «Спартака» Денисов: «Симпатизирует история Кузяева, респект ему»

Игрок обороны московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о своём будущем.

«Моё будущее? Могу сейчас сказать, что угодно, помечтать, но хочется не говорить, а делать. Нет человека, чью история я хотел бы повторить, но симпатизирует история Далера Кузяева. Респект ему», — приводит слова футболиста издание Sport24.

Кузяев перебрался из петербургского «Зенита» во французский «Гавр». В текущем сезоне он провёл 31 встречу, отличившись тремя забитыми мячами.

Добавим, что «Спартак» после 27 игр располагается на пятой позиции турнирной таблицы первенства России. Коллектив Владимира Слишковича заработал 43 балла.