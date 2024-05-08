Скопинцев: «Мы вышли на взлётную белую полосу»

Дмитрий Скопинцев, защитник московского «Динамо» высказался о состоянии своей команды на данный момент.

«У каждой команды бывают чёрные и белые полосы. Мы сделали выводы и вышли на взлётную белую полосу. Надеемся и верим, что она продолжится и дальше», - говорит Скопинцев для Legalbet.

Напомним, что «Динамо» после мартовско-апрельского спада набрало достойную форму. Сейчас клуб догнал лидеров первенства в виде «Зенита» и «Краснодара» и с 50 баллами отстаёт от первого места лишь на одно очко.

В 28 туре динамовцам предстоит сыграть против «Балтики», игра пройдёт 12 мая в Калининграде.