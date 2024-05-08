Агент Сафонов: «Дзюба может поиграть в РПЛ ещё год-два»

Алексей Сафонов, футбольный агент порассуждал об Артёме Дзюбе, который весьма близок к уходу из столичного «Локомотива» после окончания сезона.

«Всё зависит от желания человека. У каждой команды есть свой уровень, чьей-то манере Дзюба подойдет, чьей-то нет. Год или два он в РПЛ поиграть может. У него серьёзные финансовые запросы, согласится снизить - поиграет, не согласится, может закончить карьеру, уехать в тот же Китай к Леониду Слуцкому. В Англии ведь многие и до 40 лет играют», - делится Сафонов с «РИА Новости».

Форвард, которому в августе исполнится 36 лет, забил в этом сезоне четыре гола за «Локо» и оформил четыре ассиста в рамках 26 матчей в Премьер-лиге и Кубке России.