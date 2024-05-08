Точилин: «Семак — это самый идеальный тренер для «Зенита»

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин отреагировал на решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Руководство показывает, что доверяют Сергею Семаку. И самое главное, кто, если не Семак? Брать иностранца? Этот путь в «Зените» проходили, не факт, что команда покажет фееричную игру. Поэтому Семак сегодня — это самый идеальный тренер для «Зенита», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что сейчас на первом месте в чемпионате страны находится «Зенит», заработавший 51 балл. На второй позиции располагается «Краснодар», набравший 50 очков. Тройку лучших замыкает «Динамо», уступающее «быкам» по дополнительным показателям.