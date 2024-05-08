Терехов верит, что Личка сделает «Динамо» чемпионом

Сергей Терехов, защитник подмосковных «Химок» и бывший защитник московского «Динамо» высказался о состоянии динамовцев на данный момент.

«Говоря о Гаранине, мы отмечали, что для человека важнее добиваться результата качеством игры. Для Марцела это тоже в приоритете. Для него футбол - это просто игра, от которой нужно получать удовольствие на поле, эта передающаяся философия позволяет почувствовать уверенность футболистам. Личка может привести «Динамо» к чемпионству», - говорит Терехов Metaratings.

Напомним, что под руководством Марцела Лички в текущем сезоне «бело-голубые» участвуют в чемпионской гонке и делят с «Краснодаром» второе место турнирной таблицы. Отставание от первого места – всего лишь один балл.