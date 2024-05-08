Габулов назвал единственного топ-тренера в чемпионате России

Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов высказался о наставниках в клубах первенства России.

«В нашем чемпионате один топ-тренер — Сергей Семак. У Марцела Лички есть предпосылки для этого. Хороший тренер отличается от обычного тренера тем, что может предвидеть кризисные ситуации и вовремя принять решение для их устрашения. Или при начале такой ситуации», — приводит слова бывшего вратаря сборной России издание «СЭ».

Стоит отметить, что сейчас на первом месте в чемпионате страны находится «Зенит», заработавший 51 балл. На второй позиции располагается «Краснодар», набравший 50 очков. Тройку лучших замыкает «Динамо», уступающее «быкам» по дополнительным показателям.