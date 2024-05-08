Ташуев считает, что город Краснодар может иметь два клуба высокого уровня

Бывший наставник «Факела» Сергей Ташуев уверен, что город Краснодар должен иметь два клуба высокого уровня.

«Такой город спокойно может иметь две команды. Галицкий системно работает, вкладывает в «Краснодар», а «Кубань» ничего не строит. Надо начинать разбираться сверху. Тренер не виноват, что работает в таких условиях. Жаль, что такой клуб теряет свои позиции», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Ташуев ушел из «Факела» в прошлом месяце по семейным обстоятельствам. Но уже на следующий день заявил, что решил все проблемы и готов к работе.

Вместо Ташуева воронежский клуб возглавил Игорь Черевченко. После 27 туров коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице первенства России, заработав 28 баллов.