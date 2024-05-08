Радченко уверен, что в «Зените» нет кризиса

Российский тренер Дмитрий Радченко поделился комментарием о неудачных результатах «Зенита» в последних матчах.

Специалист считает, что у «сине-бело-голубых» нет никакого кризиса.

«Есть небольшие недоработки в завершающей стадии, но это все можно исправить. Сейчас мяч не идет в ворота, но это временно», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 51 очко в 27 турах и сейчас занимают первое место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл.

11 мая «Зенит» примет на своем поле ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ, начало — в 19:00 по мск.