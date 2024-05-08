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Фильцов: «Возможно, Матвею Сафонову пора попробовать себя в Европе»

08 Мая 2024 • 18:49 Комментировать

Бывший голкипер «Краснодара» и московского «Локомотива» Александр Фильцов высказался о Матвее Сафонове, основном голкипере «быков» и порассуждал над тем, стоит ли Матвею ехать в Европу.

«Если середнячковая команда из европейского чемпионата, то зачем менять «Краснодар»? У него хорошая команда с хорошими финансами, инфраструктурой. К тому же, он любимец публики, руководителей. Но если от первых команд хорошее предложение будет, то почему нет?», - говорит Фильцов для «РБ Спорт».

Сафонов – основной голкипер «Краснодара», в этом сезоне в его активе 27 сыгранных матчей, в них он пропустил 24 гола и 10 раз отстоял на ноль.

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